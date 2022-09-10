В Кызылординской области девочка спасла младшего брата от удушения

Мальчик подавился мармеладом. Его старшая сестра среагировала быстро и помогла малышу выкашляться. Действия девочки оценили пользователи соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай едва не произошел в Аральском районе Кызылординской области. Пятилетний мальчик подавился мармеладом и чуть не задохнулся.

Момент спасения был запечатлен на камеру наблюдения в доме. На кадрах видно, как старшая сестра начала бить мальчика по спине. Затем она перевернула его, схватила за грудную клетку и начала трясти. После этого мармеладка вылетела и мальчик задышал.

Комментаторы восхитились и удивились правильным действиям девочки.

Способ, которым девочка помогла брату, похож на прием Геймлиха. При оказании первой помощи приемом Геймлиха необходимо хорошо знать метод, а также сохранять спокойствие и не впадать в панику.

Детям старше одного года прием Геймлиха нужно использовать на ровной поверхности. Его нужно уложить на спину на пол, затем встать на колени у ребенка в ногах.

Необходимо приложить средние и указательные пальцы обеих рук на живот ребенка между пупком и реберной дугой. После этого нужно сделать надавливающее движение к диафрагме ребенка вверх. Грудная клетка ребенка должна быть свободной.

Детей до года нужно положить лицом вниз. Его лицо должно располагаться на ладони, а ноги – по разные стороны ваших предплечий. Нужно несильно похлопывать ребенка по спине ладонью между лопатками, пока дыхательные пути не будут освобождены.

При любом исходе крайне рекомендуется вызвать скорую помощь.