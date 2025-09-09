#АЭС в Казахстане
Происшествия

В интернате мальчики толпой издевались над девочкой в туалете: факт вскрылся через 5 месяцев

туалет, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:02 Фото: flickr
В школе-интернате в Таразе мальчики в туалете применили насилие к девочке. Видео появилось в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах несколько мальчиков тащат девочку по полу в кабинку туалета. Когда туда заглянули другие дети, камера запечатлела, что девочка пытается надеть штаны, а вокруг нее стоят мальчики.

В Управлении образования акимата Жамбылской области отреагировали на видео. Там сообщили, что инцидент произошел в школе-интернате имени Н. Тлендиева для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

"По факту происшествия, имевшего место 5 апреля 2025 года, в отношении ответственных сотрудников школы-интерната применены дисциплинарные взыскания. За несвоевременное информирование компетентных органов о случившемся в отношении директора школы-интерната также применено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РК. Кроме того, в Департамент по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области направлено представление в отношении директора школы-интерната о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом "Об административных правонарушениях". В настоящее время органами полиции проводится правовая оценка инцидента", – сказано в комментарии.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что этот инцидент администрация интерната скрыла. Его участники – ученики 1 и 2 классов – установлены.

"Была сформирована комиссия, которая выехала на место, воспитателей и директора привлекли к дисциплинарной ответственности, направлены материалы по факту укрытия в Департамент по обеспечению качества в сфере образования. Уведомлены родители детей", – сообщила она.

Закиева добавила, что девочка сейчас учится в другой школе.

Полиция Жамбылской области пока не прокомментировала этот случай.

В Алматинской области две женщины похитили и пытали девушку-подростка: били, прижигали сигаретами, топили в реке, совершали насильственные действия сексуального характера.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
