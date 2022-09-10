Объявление Карла III королем: Первые в мире кадры церемонии
После объявления королем и сложения им клятв хранить церковь Шотландии и присоединение к англиканской церкви (ведь король становится главой церкви) состоится первая прокламация, или обращение к народу, Карла III, нового короля.
Прокламация состоится через час, после завершения заседания Совета престолонаследия.
Редакция Zakon.kz ведет текстовую трансляцию события. В трансляции используется время Нур-Султана.
15:40 Церемония объявления Карла III королем завершена. Совет престолонаследия и гости покидают Сент-Джеймсский дворец.
15:36 Восемь распоряжений Совета по престолонаследия. Распоряжения подписал король Карл III.
Фото: YouTube/The Royal Family
Первое – распоряжаюсь напечатать прокламацию и опубликовать ее в лондонских, эдинбургских и белфастских газетах.
Второе – поручение лорду-канцлеру приложить большую печать к прокламации, провозглашающей Его Величество короля Карла III.
Третье – распоряжение герольдам и оруженосцам прибыть ко двору Сент-Джеймса, чтобы провозгласить Его Величество королем Карлом III.
Четвертое – распоряжение лорд-мэру, суду олдерменов и палате общин Лондона присутствовать на Королевской бирже для провозглашения Его Величества королем Карлом III.
Пятое – распоряжение государственному секретарю Его Величества по вопросам обороны дать указания относительно стрельбы из пушек в Гайд-парке, как только будет провозглашено Его Величество.
Шестое – распоряжение констеблю Лондонского Тауэра дать указания стрелять из пушек по Лондонскому Тауэру, как только будет провозглашено Его Величество.
Седьмое – поручение Государственному секретарю Его Величества по делам Шотландии опубликовать в Шотландии прокламацию о провозглашении Его Величества королем Карлом III.
Восьмое – распоряжение секретарю Совета издать циркулярные письма за провозглашение Его Величества короля Карла III.
15:30 Король Карл III принес единственную клятву – защищать Церковь Шотландии. Это было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии.
Фото: YouTube/The Royal Family
Фото: YouTube/The Royal Family
Фото: YouTube/The Royal Family
Фото: YouTube/The Royal Family
Фото: YouTube/The Royal Family
15:08
Король Карл III был официально объявлен новым сувереном страны, а провозглашение состоится позже на церемонии.
Процедура подписания декларации является официальным утверждением нового короля, который прибудет позже на церемонию.
15:05 Королева-консорт Камилла подписала декларацию Совета престолонаследия.
Фото: YouTube/The Royal Family
Фото: YouTube/ The Royal Family
15:00 Началось заседание Совета престолонаследия. Впервые с 1952 года церемония объявления королем транслируется по телевидению.
14:55 В 19:00 король Карл III поговорит с архиепископом Кентерберийским в Букингемском дворце. В 19:30 состоится встреча с премьер-министром Лиз Трасс и членами кабинета, в 20:00 – с лидерами оппозиционных партий.
В 21:00 король встретится с деканом Вестминстерского университета в Букингемском дворце.
14:50 Бывшие премьер-министры Борис Джонсон, Гордон Браун и Тони Блэр прибыли в Сент-Джеймсский дворец.