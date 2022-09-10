Объявление Карла III королем: Первые в мире кадры церемонии

10 сентября в лондонском Сент-Джеймсском дворце короля Карла III официально объявили монархом на заседании Совета престолонаследия. Впервые церемонию транслировали по телевидению, сообщает Zakon.kz.

После объявления королем и сложения им клятв хранить церковь Шотландии и присоединение к англиканской церкви (ведь король становится главой церкви) состоится первая прокламация, или обращение к народу, Карла III, нового короля.

Прокламация состоится через час, после завершения заседания Совета престолонаследия.

Редакция Zakon.kz ведет текстовую трансляцию события. В трансляции используется время Нур-Султана.

15:40 Церемония объявления Карла III королем завершена. Совет престолонаследия и гости покидают Сент-Джеймсский дворец.

15:36 Восемь распоряжений Совета по престолонаследия. Распоряжения подписал король Карл III.

Фото: YouTube/The Royal Family

Распоряжения, зачитанные ранее лордом-президентом Совета Пенни Мордаунт на церемонии.

Первое – распоряжаюсь напечатать прокламацию и опубликовать ее в лондонских, эдинбургских и белфастских газетах.

Второе – поручение лорду-канцлеру приложить большую печать к прокламации, провозглашающей Его Величество короля Карла III.

Третье – распоряжение герольдам и оруженосцам прибыть ко двору Сент-Джеймса, чтобы провозгласить Его Величество королем Карлом III.

Четвертое – распоряжение лорд-мэру, суду олдерменов и палате общин Лондона присутствовать на Королевской бирже для провозглашения Его Величества королем Карлом III.

Пятое – распоряжение государственному секретарю Его Величества по вопросам обороны дать указания относительно стрельбы из пушек в Гайд-парке, как только будет провозглашено Его Величество.

Шестое – распоряжение констеблю Лондонского Тауэра дать указания стрелять из пушек по Лондонскому Тауэру, как только будет провозглашено Его Величество.

Седьмое – поручение Государственному секретарю Его Величества по делам Шотландии опубликовать в Шотландии прокламацию о провозглашении Его Величества королем Карлом III.

Восьмое – распоряжение секретарю Совета издать циркулярные письма за провозглашение Его Величества короля Карла III.

15:30 Король Карл III принес единственную клятву – защищать Церковь Шотландии. Это было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии.

Фото: YouTube/The Royal Family

Карл III подписал клятву о защите Церкви Шотландии.

Фото: YouTube/The Royal Family

Карл III вошел в зал. Он обратился к присутствующим со словами о своей матери.

Фото: YouTube/The Royal Family

Бывшие премьер-министры Великобритании Джеймс Кэмерон и Тереза Мей на церемонии.

Фото: YouTube/The Royal Family

Совет престолонаследия и участники церемонии в ожидании короля Карла III.

Фото: YouTube/The Royal Family

15:08

Король Карл III был официально объявлен новым сувереном страны, а провозглашение состоится позже на церемонии.

Процедура подписания декларации является официальным утверждением нового короля, который прибудет позже на церемонию.

15:05 Королева-консорт Камилла подписала декларацию Совета престолонаследия.

Фото: YouTube/The Royal Family

Герцог Кембриджский Уильям подписал декларацию Совета престолонаследия.

Фото: YouTube/ The Royal Family

Принц Чарльз после кончины Елизаветы II становится королем Карлом III... Боже, храни короля! – Совет престолонаследия.

15:00 Началось заседание Совета престолонаследия. Впервые с 1952 года церемония объявления королем транслируется по телевидению.

14:55 В 19:00 король Карл III поговорит с архиепископом Кентерберийским в Букингемском дворце. В 19:30 состоится встреча с премьер-министром Лиз Трасс и членами кабинета, в 20:00 – с лидерами оппозиционных партий.

В 21:00 король встретится с деканом Вестминстерского университета в Букингемском дворце.

14:50 Бывшие премьер-министры Борис Джонсон, Гордон Браун и Тони Блэр прибыли в Сент-Джеймсский дворец.