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Повышение профессионального уровня командиров воинских частей обсудили в Алматы

совещание Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Военном институте Сухопутных войск под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова проведено совещание, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия до руководящего состава Вооруженных сил были доведены основные положения Послания президента от 1 сентября 2022 года, а также рассмотрены вопросы совершенствования военного образования и повышения профессионального уровня командиров воинских частей.

Министром обороны было отмечено, что инициированные президентом реформы по модернизации важных сфер жизнедеятельности государства, поддержке подрастающего поколения, здравоохранения и образования, социальной помощи населению, а также усилению мер по обеспечению общественной безопасности, значительно улучшат качество жизни всех казахстанцев. Кроме того, внеся предложения по изменению порядка выборов президента и Парламента, глава государства еще раз на деле показал свою приверженность начатым реформам по демократизации управления страной, построению Справедливого Казахстана с равными возможностями для каждого.Пресс-служба Минобороны РК

военные

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В ходе рассмотрения вопросов совершенствования военного образования Жаксылыков отметил необходимость учета в процессе подготовки военных кадров геополитической обстановки, а также особенностей тактических действий войск и применения вооружения и военной техники в современных вооруженных конфликтах.

совещание

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В завершение расширенного совещания были подведены итоги сборов командиров воинских частей. В течение трех дней с командирами были проведены занятия по оперативной подготовке и организации всестороннего обеспечения боевых действий в свете современных реалий. Кроме того, участниками сборов были сданы зачеты по выполнению тактических задач, по огневой и физической подготовке.

Министр обороны подчеркнул необходимость постоянного повышения профессионального уровня командиров, которые должны стремиться к самосовершенствованию, а также быть для своих подчиненных примером во всех отношениях.

В расширенном совещании приняли участие руководство Министерства обороны, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований и родов войск, командиры воинских частей и начальники военных учебных заведений.

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