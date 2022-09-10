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Ситуация в Украине: Германия пообещала помочь с разминированием территорий, МБРР выделит Киеву 530 млн долларов

руины Фото: pixabay
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Международный банк реконструкции и развития выделит Украине около 530 млн долларов, передает Zakon.kz.

  • США готовы применять санкции в отношении компаний, закупающих российскую нефть по цене выше лимита, сообщил Минфин.

  • Премьер-министр Венгрии Орбан заверил граждан страны, что правительство не допустит нехватки газа и электричества.

  • Погибшие в ходе конфликта в Украине военнослужащие отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин.

  • Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Она пообещала продолжить оказывать Украине помощь с разминированием.

  • В самопровозглашенной ДНР подтвердили отход российских войск из города Изюма. Официально ситуацию в этом городе в РФ не комментируют. Но представитель Харьковской области заявил, что "в результате постоянных обстрелов со стороны украинских войск в последние две недели в Изюме много разрушений".

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