Ситуация в Украине: Германия пообещала помочь с разминированием территорий, МБРР выделит Киеву 530 млн долларов

В самопровозглашенной ДНР подтвердили отход российских войск из города Изюма. Официально ситуацию в этом городе в РФ не комментируют. Но представитель Харьковской области заявил, что "в результате постоянных обстрелов со стороны украинских войск в последние две недели в Изюме много разрушений".