Ситуация в Украине: Германия пообещала помочь с разминированием территорий, МБРР выделит Киеву 530 млн долларов
США готовы применять санкции в отношении компаний, закупающих российскую нефть по цене выше лимита, сообщил Минфин.
Премьер-министр Венгрии Орбан заверил граждан страны, что правительство не допустит нехватки газа и электричества.
Погибшие в ходе конфликта в Украине военнослужащие отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин.
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Она пообещала продолжить оказывать Украине помощь с разминированием.
В самопровозглашенной ДНР подтвердили отход российских войск из города Изюма. Официально ситуацию в этом городе в РФ не комментируют. Но представитель Харьковской области заявил, что "в результате постоянных обстрелов со стороны украинских войск в последние две недели в Изюме много разрушений".