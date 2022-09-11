"Мисс Алматы-2022" – стартует голосование за участниц в номинации People's Choice
Голосование пройдет в Telegram-канале с 11 по 15 сентября. В полдень 15 сентября оно будет остановлено. Его результаты станут известны в заключительный день конкурса – мы объявим победительницу, получившую наибольшее количество онлайн-голосов.
"Мисс Алматы-2022" вошел в решающую стадию. После целого ряда конкурсных туров жюри отобрало 11 девушек, допущенных в следующий этап конкурса.
Редакция будет знакомить вас с конкурсантками для того, чтобы каждый смог выразить свою симпатию понравившейся девушке. Оценивать участниц возможно не только по внешним данным. Красавицы озвучат пять фактов о себе, описав свои качества, тем самым раскроют свои особенности.
Участница №1 – Умбетова Сагдиана, 19 лет
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
У меня очень интересное имя, которым нарекла меня мама. Назвала она меня так в честь своей бабушки.
Я верю в то, что мысли материальны. Предпочитаю всегда мыслить позитивно.
По типу личности я амбиверт.
В большинстве случаев вы можете встретить меня только с улыбкой на лице.
Если берусь за дело, предпочитаю отдаваться полностью, делая все, что в моих силах. Либо не берусь за дело совсем.
"Тот факт, что я решила поучаствовать в конкурсе и дошла до статуса финалистки, – уже для меня маленькая победа. Подробнее о конкурсе я узнала только в этом году, прежде была наслышана. Всегда считала, что я еще не готова к такому. Но благодаря поддержке близких мне людей я убедилась, что нельзя узнать о своей готовности, не попытавшись это сделать. Я все-таки решилась принять участие в конкурсе и не пожалела об этом. Рада, что сейчас нахожусь здесь и готова посоревноваться с прекрасными девушками из Алматы за статус самой лучшей".
Участница №2 – Кулибаева Асем, 18 лет
Фото: Miss Almaty
В свободное время увлечена рисованием и танцами. На данный момент изучает иностранные языки.
Пять фактов о себе:
Очень нравится гулять под дождем.
Люблю путешествовать, иногда даже кажется, что неважно куда ехать, лишь бы ехать.
Предпочитаю на все смотреть с улыбкой, много смеюсь. Люблю пошутить и ценю в других людях оптимизм и легкость!
Не люблю есть мясо.
Нравится кататься на лошадях.
"Для меня участие в конкурсе – это возможность познания чего-то нового. "Мисс Алматы" – возможность поделиться со зрителями своими мыслями, эмоциями, идеями и опытом. Я хочу постоянно развиваться, самосовершенствоваться, принимать активное участие в подобных конкурсах".
Участница №3 – Абдулхаирова Карина, 22 года
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
Несмотря на мой хрупкий внешний вид, я обладаю сильным характером. Всегда достигаю поставленных перед собой целей.
К любой работе я отношусь тщательно и внимательно, так как считаю, что такое отношение уже половина успеха. На данный момент практикуюсь в отделении неотложной хирургии и ассистирую на операциях. Стать врачом было моей детской мечтой, так как в детстве сильно болела моя бабушка. Тогда я дала себе слово, что стану лучшим специалистом, который протянет руку помощи каждому нуждающемуся.
С детства у меня огромная любовь к спорту. Я профессионально занималась балетом в Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнёва, а также художественной гимнастикой.
Категорически не приемлю вранье и несправедливость.
С 14 лет я в моделинге, участвовала в неделях моды.
"Для меня быть в числе финалистов конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022" – большая гордость за мой проделанный путь и в то же время огромная ответственность".
Участница №4 – Заир Томирис, 19 лет
Фото: Miss Almaty
С самого детства мне важно занимать высокие позиции везде, быть лидером.
Окончила музыкальную школу по классам домбра и фортепиано. Ездила на международные конкурсы, где занимала призовые места – это бесценный опыт!
Занималась женским футболом и побывала в некоторых городах Казахстана на соревнованиях.
Всем сердцем обожаю творчество Батырхана Шукенова, знаю его песни наизусть.
Помимо учебы и моделинга, я люблю посещать бизнес-тренинги и семинары для саморазвития и обучения в новых для меня сферах.
"Конкурс “Мисс Алматы-2022” стал для меня не случайностью или удачей, а целью, которую я настойчиво преследовала. Быть одной из финалисток конкурса является результатом проделанной работы и будущей мотивацией для расширения возможностей. Также я очень рада, что меня окружают красавицы-финалистки."
Участница №5 – Атемова Адель, 18 лет
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
Я работаю с 13 лет.
Занимаюсь "апсайклингом" – это новое направление в дизайне. Благодаря вторичному использованию ткани апсайклинг помогает спасти нашу планету от загрязнения и лишних отходов.
Учусь на робототехника, потому что с детства мечтаю создать робота, который бы лечил людей.
Обожаю добавлять национальные элементы в свой повседневный наряд, начиная с "шашбау" и заканчивая орнаментами "кұсмұрын" в макияже.
Люблю ходить пешком. В среднем в день хожу 15-20 км.
"Мне очень приятно, что я попала в Топ-11 финалисток конкурса "Мисс Алматы". На самом деле даже не верится, что я есть в этом списке. Этот проект дал мне возможность показать себя и найти хороших друзей. Для меня это событие является и будет являться самым ярким воспоминанием за весь 2022 год."
Участница №6 – Талас Айдана, 20 лет
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
Легко обучаюсь чему-то новому, схватывая все на лету.
Могу целыми днями проводить время в горах и на природе.
Не оставляю дело на полпути, всегда добиваюсь своего.
Очень мало времени уделяю социальным сетям.
Могу найти общий язык с любым человеком.
"Участие в конкурсе "Мисс Алматы-2022" придает мне уверенности, дает возможность раскрыть свои таланты. В таких конкурсах проявляются настоящие качества девушки и ее характер. Только сильные, волевые и уверенные в себе девушки доходят до финала. Я считаю, что каждая из нас достойна титула мисс Алматы, я очень рада за себя, за то, что дошла до финала, но я на этом не собираюсь останавливаться."
Участница №7 – Тилаева Дильназ, 19 лет
Фото: Miss Almaty
"Еще с детства я мечтала стать стюардессой, однако одним из факторов данной профессии является знание английского языка в совершенстве. Поэтому сейчас я обучаюсь на переводчика."
Пять фактов о себе:
Люблю читать книги по психологии.
Раньше я никогда не увлекалась футболом. Но с участием в конкурсе начала посещать все матчи на центральном стадионе.
Так как я старшая дочь, мне посчастливилось вырастить своих братьев и сестренку.
Для меня всегда были важны чистота и уют, поэтому очень люблю убираться дома.
Я занималась любительским баскетболом и волейболом, на данный момент хожу на танцы.
Участница №8 – Улара Исахан, 18 лет
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
Много внимания я уделяю своей академической успеваемости. Как говорил Нельсон Мандела: "Образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир". С отличием окончила школу и учусь на гранте.
В танцах уже 11 лет (народные и современные танцы).
Являюсь начинающим диктором.
Люблю казахскую литературу, особенно рассказы Шерхана Муртазы.
Свободно владею английским языком и на данный момент изучаю испанский.
"Быть в числе финалисток конкурса "Мисс Алматы" – это уже победа. Ведь в кастинге участвовало около 300 претенденток. Для меня "Мисс Алматы-2022" – среда больших возможностей и новых знакомств. Я благодарна судьбе за то, что оказалась в нужное время и в нужном месте".
Участница №9 – Сабденова Алтын, 19 лет
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
Лауреатка республиканских и международных конкурсов.
В начале каждого месяца отдаю 10% от заработка на благотворительность, а также раздаю вещи нуждающимся.
С детства катаюсь на лыжах, два года назад перешла на сноуборд.
Увлекаюсь эзотерическими и психологическими книгами, чтобы познать себя и свое окружение.
Снималась в казахстанских сериалах и рекламах.
"Очень рада попасть в число финалисток "Мисс Алматы-2022", для меня это большой опыт, а также возможность проявить себя. Я надеюсь пройти этот путь достойно".
Участница №10 – Дауыржанова Гульзия, 17 лет
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
В детстве мечтала стать актрисой.
Мне больше нравятся фильмы исторического жанра. Один из самых любимых – "Томирис".
По вечерам катаюсь на велосипеде, но свободное время стараюсь проводить с близкими и родными.
Я очень ценю пунктуальность, не люблю опаздывать, поэтому зачастую прихожу раньше времени.
Я родилась 6 июня, поэтому считаю число "6" своим счастливым числом.
"Для меня быть в числе финалисток конкурса – это гордость, но в то же время большая ответственность. Участие в таких конкурсах было моей мечтой, это возможность показать себя, свои лучшие качества, талант и красоту. И я уверена, что участие в конкурсе подарит мне незабываемые впечатления и на шаг приблизит к моей мечте".
Участница №11 – Ткаченко Андреана, 17 лет
Фото: Miss Almaty
Пять фактов о себе:
Я очень целеустремленная. В свои годы являюсь владельцем и креативным директором бренда и салона моды, который в свое время открывал мой отец. Я решила возродить его и в будущем планирую вывести свой бренд на мировой уровень в мире высокой моды.
Увлекаюсь конным спортом, боксом, воздушной гимнастикой и танцами.
Занимаюсь волонтерством, состою в благотворительной организации, помогаю нуждающимся людям и животным.
Являюсь официальным лицом известной французской парфюмерной компании в Казахстане.
Я очень эмоциональный человек, для меня заплакать от счастья – обычное дело.
Чтобы проголосовать за участницу, нужно:
· Зайти в Telegram-канал сайта в указанные дни.
· Открыть страницу понравившейся вам участницы.
· Нажать на кнопку "Проголосовать" под фотографией девушки.