Восемь туристов потерялись в Бутаковском ущелье близ Алматы
Фото: Zakon.kz
Четверо взрослых и четверо детей ушли в поход, чтобы посмотреть местный водопад, сообщает Zakon.kz.
Родственник заблудившихся туристов обратился в Службу спасения акимата города.
В 21:25 спасатели направлены на вызов от родственника, который сообщил о заблудившихся на Бутаковском водопаде. Связь по геолокации с ними поддерживается, – рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС города Алматы.
Отмечается, что с группой все в порядке, никто не пострадал.
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