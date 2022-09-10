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Восемь туристов потерялись в Бутаковском ущелье близ Алматы

речка Фото: Zakon.kz
Четверо взрослых и четверо детей ушли в поход, чтобы посмотреть местный водопад, сообщает Zakon.kz.

Родственник заблудившихся туристов обратился в Службу спасения акимата города.

В 21:25 спасатели направлены на вызов от родственника, который сообщил о заблудившихся на Бутаковском водопаде. Связь по геолокации с ними поддерживается, – рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС города Алматы.

Отмечается, что с группой все в порядке, никто не пострадал.

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