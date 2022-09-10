Восемь туристов потерялись в Бутаковском ущелье близ Алматы

Фото: Zakon.kz

Четверо взрослых и четверо детей ушли в поход, чтобы посмотреть местный водопад, сообщает Zakon.kz.

Родственник заблудившихся туристов обратился в Службу спасения акимата города. В 21:25 спасатели направлены на вызов от родственника, который сообщил о заблудившихся на Бутаковском водопаде. Связь по геолокации с ними поддерживается, – рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС города Алматы. Отмечается, что с группой все в порядке, никто не пострадал. Читайте также Рыбак утонул в Павлодарской области Школьница покончила с собой в Талдыкоргане Трамадол на 1 млн тенге пытались провезти из Казахстана в Узбекистан

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