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Определился победитель US Open

победительница US Open 2022 Фото: Instagram/iga.swiatek
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Туниса Онс Жабер и стала победительницей US Open, сообщает Zakon.kz.

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Туниса Онс Жабер и стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.

Победитель определился в субботу, 10 сентября.

Финал турнира серии "Большого шлема" завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Свентек.

Ига выиграла третий "Шлем" в карьере, укрепилась на первом месте рейтинга WTA и заработала 2,6 млн долларов.

Ранее Ига Свентек обыграла американку Кори Гауфф в финале "Ролан Гаррос". 21-летняя теннисистка первый раз завоевала награду французского турнира в 2020 году.

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