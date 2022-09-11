Определился победитель US Open
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Туниса Онс Жабер и стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.
Победитель определился в субботу, 10 сентября.
Финал турнира серии "Большого шлема" завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Свентек.
Ига выиграла третий "Шлем" в карьере, укрепилась на первом месте рейтинга WTA и заработала 2,6 млн долларов.
Ранее Ига Свентек обыграла американку Кори Гауфф в финале "Ролан Гаррос". 21-летняя теннисистка первый раз завоевала награду французского турнира в 2020 году.
Титул чемпиона US Open 2022 среди мужчина разыграют Каспер Рууд и Карлос Алькарас 11 сентября.
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