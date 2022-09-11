Менее 200 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 сентября рассказали в МВК. Ни одного заболевшего не выявили в Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 211 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 29,

в Алматы – 18,

в Акмолинской области – 19,

в Актюбинской области – 7,

в Жетысуской области – 4,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 2,

в Абайской области – 1,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 30,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 19,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 7,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая. 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Алматы – 16,

в Абайской области – 8,

в ЗКО – 47,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области – 5,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 63,

в СКО – 82. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 138 человек. Читайте также "Мисс Алматы-2022" – стартует голосование за участниц в номинации People's Choice Заморозки, гроза и сильный ветер ожидаются в Казахстане в воскресенье Повышение профессионального уровня командиров воинских частей обсудили в Алматы

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