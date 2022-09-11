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Менее 200 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 10 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 сентября рассказали в МВК. Ни одного заболевшего не выявили в Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 211 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 29,

  • в Алматы – 18,

  • в Акмолинской области – 19,

  • в Актюбинской области – 7,

  • в Жетысуской области – 4,

  • в Атырауской области – 8,

  • в ВКО – 2,

  • в Абайской области – 1,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 30,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 19,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 6,

  • в Павлодарской области – 7,

  • в СКО – 9,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая.

348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы – 16,

  • в Абайской области – 8,

  • в ЗКО – 47,

  • в Карагандинской области – 40,

  • в Улытауской области – 5,

  • в Костанайской области – 87,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 9,

  • в Павлодарской области – 63,

  • в СКО – 82.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 138 человек.

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