Менее 200 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 211 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 29,
в Алматы – 18,
в Акмолинской области – 19,
в Актюбинской области – 7,
в Жетысуской области – 4,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 2,
в Абайской области – 1,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 30,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 19,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 7,
в СКО – 9,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая.
348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 16,
в Абайской области – 8,
в ЗКО – 47,
в Карагандинской области – 40,
в Улытауской области – 5,
в Костанайской области – 87,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 9,
в Павлодарской области – 63,
в СКО – 82.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 138 человек.