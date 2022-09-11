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Тони Фергюсон потерпел шестое поражение в UFC

Диас победил Тони Фергюсона Фото: Twitter/NateDiaz209
Его оппонент Нейт Диас провел сабмишен – захватил шею Фергюсона в гильотину. Бой завершился в четвертой пятиминутке, сообщает Zakon.kz.

В главном бою турнира UFC 279 встретились американские представители полусреднего дивизиона – Нейт Диас и Тони Фергюсон, сообщает Prosports.kz.

Большую часть поединка соперники провели в стойке, соревнуясь в ударной технике. В этом компоненте перевес был на стороне Диаса (102:77 по количеству ударов).

В четвертой пятиминутке Фергюсон провел тейкдаун, однако это сыграло против него – Диас захватил шею Тони в гильотину, из которой тот освободиться не смог и признал свое поражение сабмишеном.

Для Нейта Диаса эта победа стала 21-й в профессиональной MMA-карьере при 13 поражениях (его рекорд в UFC – 16 побед и 11 поражений).

В профессиональном рекорде Фергюсона теперь 25 побед и 8 поражений (в том числе 15 побед и 6 поражений в UFC).

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