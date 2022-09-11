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SpaceX запустила ракету с 34 микроспутниками сети Starlink

Запустила ракету с 34 микроспутниками сети Starlink Фото: Instagram/spacex
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 34 интернет-спутниками Starlink, сообщает Zakon.kz.

Прямая трансляция велась на сайте американской компании.

Старт состоялся с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида. Как отмечается, миссия стала одной из самых масштабных в истории компании.

Первая ступень Falcon 9, которая ранее использовалась в 13 запусках, позже вернется на Землю. Она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2,5 тыс. спутников Starlink.

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