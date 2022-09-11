В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию

Фото: пресс-служба ДП города Нур-Султан

Сотрудники по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области совместно с ДКНБ РК по Алматинской области ликвидировали подпольное производство наркотиков, сообщает Zakon.kz.

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