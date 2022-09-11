В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: пресс-служба ДП города Нур-Султан
Сотрудники по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области совместно с ДКНБ РК по Алматинской области ликвидировали подпольное производство наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Задержанные по указанным фактам попали в поле зрения полиции в ходе проводимой спецоперации "Дармек" по выявлению фактов производства и сбыта синтетических наркотиков. Во время обыска из двух нарколабораторий было изъято более 5 килограммов синтетических наркотиков, прекурсоры и другие средства, необходимые для изготовления синтетических наркотиков. Пресс-служба ДП Алматинской области
В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС и полностью признали свою вину. Возбуждено досудебное производство по статье 297 ч. 1 УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств".
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