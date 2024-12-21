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Происшествия

В Жетысуской области ликвидировали нарколабораторию: в оборот не допустили более 6,4 кг мефедрона

В Жетысуской области ликвидировали нарколабораторию: не допущено в оборот более 6,4 кг мефедрона, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 16:10 Фото: УПН ДП Жетысуской области
Полиция совместно с прокуратурой и ДКНБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

В Ескельдинском районе задержали двух иностранных граждан, которые, действуя по указанию "куратора", прибыли в Казахстан для организации нелегального производства.

"В ходе обыска обнаружено оборудование для изготовления запрещенных веществ, более 6,4 килограмма синтетического наркотика "мефедрон", а также 200-литровый реактор с остатками прекурсоров, предназначенных для дальнейшего производства".
Иностранцы и их сообщник, житель Астаны, задержаны и взяты под стражу.
УПН ДП Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 16:10

Фото: УПН ДП Жетысуской области

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к сбыту.
Если вам известно о фактах употребления или распространения наркотиков, не оставайтесь равнодушными – сообщите об этом по телефону 102 или через личные сообщения. Ваша информация может спасти жизни и помочь предотвратить преступления. Анонимность гарантируется.
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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