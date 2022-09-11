12 сентября в Казахстане ожидаются дожди и похолодание

Следующая неделя начнется со штормовых предупреждений в большинстве регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Осень постепенно вступает в свои права. Пришедший из Скандинавии антициклон принес похолодание и дожди, передает РГП "Казгидромет".

На севере Абайской области – гроза. На юге, востоке, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

На западе Акмолинской области и в Кокшетау ожидается туман. Днем на севере, востоке, юго-востоке области – гроза. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В городе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 16 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки +2 °С.

На западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области – сильный дождь. На севере, востоке области – гроза. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске – ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

Ночью и утром в центре, на юге, востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью в районе Алакольских озер сохраняется северо-западный ветер.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки +3°С.

На севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 18-23 м/с.

Днем на севере, востоке Костанайской области – гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки + °С. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный. В области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Мангистауской области и в Актау – пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе.

В Павлодарской области сохранится ветер северо-западный 15-20 м/с. В городе Павлодаре сохранится ветер северо-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области и в Петропавловске – туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки +3°С.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане днем ожидается гроза.