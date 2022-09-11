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Информация, что банк должен платить казахстанцам ежемесячно 117 700 тенге – фейк

Банк платит казахстанцам 117 700 тенге Фото: pixabay
Очередной фейк распространяется в Казнете. В этот раз утверждается, что один из казахстанских банков должен ежемесячно выплачивать каждому гражданину страны по 117 700 тенге, сообщает Zakon.kz.

"Реклама" появилась в Instagram и сразу вызвала резонанс. Stopfake.kz пишет, что это дело рук мошенников, и приводит заявление поддержки клиентов банка.

Это орудуют мошенники! Просим быть бдительными и не переходить по указанной ссылке. Вся актуальная информация по продуктам, услугам и проводимым акциям банка доступна на сайте.

Также внимание следует обратить на то, что реклама распространяется не на официальном ресурсе, а от имени страницы, подписанной как The Ticket West Michigan. Это название коммерческой спортивной радиостанции, вещающей в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган (США). На их официальном сайте нет совершенно никакой информации, указывающей на то, что они действительно могли заказать рекламу, обещающую банковские выплаты казахстанцам.

Также при переходе по ссылке, указанной в рекламе, пользователи попадают на несуществующий сайт, что говорит о том, что он уже удален либо заблокирован.

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