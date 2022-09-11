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Ситуация в Украине: Путин обсудил ситуацию на ЗАЭС с Макроном, МИД Украины призвал Францию увеличить военные поставки

Ситуация в Украине 11 сентября Фото: Uatom.org
Запорожская АЭС полностью остановилась, министр энергетики РФ заявил, что Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену, сообщает Zakon.kz.

  • Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться — глава МИД РФ Сергей Лавров.

  • Украинский "Энергоатом" сообщил о полной остановке Запорожской АЭС. Остановку подтвердили и в "Росэнергоатоме".

  • Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюелем Макроном. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

  • "Украину уже не устроит ни сдача Россией Крыма с Донбассом, ни огромные репарации за вторжение" – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи из-за нехватки вооружения.

  • Россия не намерена продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену, эта идея является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

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