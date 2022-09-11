Ситуация в Украине: Путин обсудил ситуацию на ЗАЭС с Макроном, МИД Украины призвал Францию увеличить военные поставки

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться — глава МИД РФ Сергей Лавров.

Украинский "Энергоатом" сообщил о полной остановке Запорожской АЭС. Остановку подтвердили и в "Росэнергоатоме".

Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюелем Макроном. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

"Украину уже не устроит ни сдача Россией Крыма с Донбассом, ни огромные репарации за вторжение" – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи из-за нехватки вооружения.