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Токаев поздравил короля Великобритании по случаю его вступления на престол

Поздравил короля Великобритании по случаю его вступления на престол Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю его вступления на престол, сообщает Zakon.kz.

Акорда приводит текст поздравления.

Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях. Твердо убежден, что наше всестороннее взаимодействие в различных областях, в том числе на международной арене, будет и впредь укрепляться на благо наших дружественных народов, – отмечается в телеграмме.

В завершение лидер Казахстана пожелал королю дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всем британцам – счастья и процветания.

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Токаев Касым-Жомарт Великобритания
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