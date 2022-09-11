Токаев поздравил короля Великобритании по случаю его вступления на престол

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю его вступления на престол, сообщает Zakon.kz.

Акорда приводит текст поздравления. Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях. Твердо убежден, что наше всестороннее взаимодействие в различных областях, в том числе на международной арене, будет и впредь укрепляться на благо наших дружественных народов, – отмечается в телеграмме. В завершение лидер Казахстана пожелал королю дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всем британцам – счастья и процветания. Читайте также Токаев прокомментировал сахарный кризис в Казахстане Президент ждет от крупного бизнеса "инвестиций в человеческий капитал" Налоговая политика и администрирование будут перезагружены – президент

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