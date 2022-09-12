Победителем US Open стал Карлос Алькарас
Фото: Instagram/carlitosalcarazz
Благодаря этой победе 19-летний испанец Карлос Алькарас станет самой молодой первой ракеткой мира, сообщает Zakon.kz.
Испанский теннисист Карлос Алькарас в финале US Open обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3, сообщает Спорт-Экспресс.
Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты. 19-летний испанец сделал 14 подач навылет, 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.
У 23-летнего норвежца 4 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Для Алькараса это пятый титул в 2022 году, шестой выигранный турнир ATP в карьере, а также первый турнир "Большого шлема".
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