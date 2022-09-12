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В Шу девушка заживо сгорела в результате массового ДТП

В Шу девушка заживо сгорела в результате массового ДТП Фото: pixnio
В Шу произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб. Подозреваемого в совершении ДТП арестовали, сообщает Zakon.kz.

9 сентября примерно в 01:37 в городе Шу произошло дорожно-транспортное происшествие.

30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, следуя по улице Сейфуллина на большой скорости, совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Golf III. От удара автомобиль Volkswagen Golf III загорелся и столкнулся с ВАЗ 21150. ДП Жамбылской области

Как отметили в ведомстве, в результате ДТП в огне погибла 21-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Golf III. Водитель и еще один пассажир данной автомашины с различными травмами госпитализированы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.

В ходе проведения следственных действий полицейскими установлено, что водитель автомашины Mercedes-Benz до удара с автомобилем Volkswagen Golf III  совершил столкновение с автотранспортом Mercedes-Benz W124. Затем после столкновения с Volkswagen Golf III совершил столкновение с автомашиной Audi 100, а эта машина по инерции задела соседнюю машину Mercedes-Benz W124.

Все эти машины были припаркованы, в салонах автомобилей не было ни водителей, ни пассажиров. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. ДП Жамбылской области

Водитель автомашины марки Mercedes-Benz арестован.

19 января 2021 года человек сгорел заживо после ДТП с двумя фурами в Кызылординской области.

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