В Уральске без вести пропали двое воспитанников детского дома

В Уральске 10 сентября примерно в 12:30 двое воспитанников областной детской деревни семейного типа вышли из учреждения в неизвестном направлении и пропали, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области уточнили, что ведутся поиски Максима Федуллева – девятиклассника, родившегося 14.10.2007, и Николая Харченко – четвероклассника, родившегося 04.06.2013.

Как сообщила директор областной детской деревни семейного типа Разия Суюнчалиева корреспонденту Zakon.kz, только что пришла информация, что ребята находятся в районе меловых горок – это дачный массив.

Мобильная группа – сотрудники деревни и территориальной полиции – выехала туда за мальчиками. Меловые горки находятся недалеко от детской деревни, приблизительно в 3 км. Разия Суюнчалиева

По словам очевидцев, они видели ребят в этом районе утром.

Они уже были переодеты в другую верхнюю одежду – на них другие куртки. Разия Суюнчалиева

По информации жителей массива, дети попрошайничают.

Также в областном ДП перечислили особые приметы: Максим Федуллев худощавого телосложения, рост – 160-170 см, глаза карие, волосы каштанового цвета; Николай Харченко худощавого телосложения, рост – 145-150 см, глаза карие, волосы светлые, короткие.

В поисках задействованы комплексные силы полиции, ориентирован весь личный состав Департамента полиции ЗКО и приданные силы. Пресс-служба ДП ЗКО

Полицейские попросили всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщить по номеру 102.