Капитальный ремонт сделан в одной из школ Акмолинской области

В поселке Жаксы Жаксынского района в рамках программы "Ауыл – ел бесігі" отремонтировали среднюю школу №1.

Директор школы Ерлан Молдагалиев уточнил, что ремонт сделан комплексный. В школе полностью заменены окна, линолеум, плинтусы и наружные двери, а также все двери кабинетов.

Кроме того, заменено все освещение внутри школы, демонтирована электропроводка. Крыша школы полностью отремонтирована. Выполнены работы по каркасу и облицовке наружных стен. Кроме того, были заменены все теплопроводы внутри школы, произведена заливка полов дресвой и укладка кафеля. Все работы были сделаны качественно. Ерлан Молдагалиев

По словам руководителя образовательного учреждения, объект очень преобразился после ремонтных работ.

Школа стала светлее, теплее и уютнее. Перед капитальным ремонтом было прохладно из-за ветра, который дул из окон. Также причиной низкой температуры были изношенные отопительные трубы. Сейчас, после демонтажа теплоснабжающей системы и ремонта окон, проблема решилась. В спортзале также до реконструкции зимой было холодно. Там установлены дополнительные тепловые трубы, в настоящее время температура в здании оптимальная. Ерлан Молдагалиев

Фото: Из архива общеобразовательной школы №1

Помимо капитального ремонта, на территории школы построена одна спортивная и две детские площадки. Установлены новые качели и скамейки. В настоящее время все они работают для эффективного проведения детского досуга.

Фото: Из архива общеобразовательной школы №1

Стоит отметить, что преображение и новый формат школы не оставили равнодушными учащихся и их родителей. Они выразили радость, что теперь ученики учатся в новой, светлой школе. Родители уверены, что дети получат качественное образование в новой школе. Также они поблагодарили главу государства, выделившего средства на проведение таких капремонтов.

Фото: Из архива общеобразовательной школы №1

Коллектив школы очень рад тому, что все проделанные работы находятся на высоком уровне, труд профессионалов был высоко оценен педагогами и всем персоналом. Ведь школьный двор и интерьер школы в целом обновились и приобрели новый облик.

Фото: Из архива общеобразовательной школы №1

Теперь перед нами стоит задача дать качественное образование нашим ученикам, тем самым воспитать сознательное поколение, которое будет служить своей стране, своей земле, – говорят педагоги.

Алма Байгужина