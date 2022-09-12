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Победители US Open Швёнтек и Алькарас стали лидерами сезона по призовым

Теннис, призовые Фото: Instagram/usopen
Чемпионы открытого первенства США 2022 года по теннису в одиночном разряде Ига Швёнтек и Карлос Алькарас возглавили список теннисистов, которые лидируют по заработанным призовым деньгам в этом году, сообщает Zakon.kz.

Абсолютным лидером нынешнего сезона по заработанным финансам как у мужчин, так и у женщин является польская теннисистка и первая ракетка мира Ига Швёнтек. 21-летняя спортсменка 10 сентября стала чемпионкой US Open, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса. За этот титул она получила 2,6 млн долларов, а в итоге ее счет в 2022 году пополнен на 9,2 млн долларов. Всего за карьеру Швёнтек на корте заработала больше 14 млн долларов призовых.

Вслед за Швёнтек в хит-параде теннисных богачей идет 19-летний испанец Карлос Алькарас, который также стал лучшим на US Open. Как и польская теннисистка, представитель Испании пополнил свой счет на 2,6 млн долларов за победу в Нью-Йорке. Тем самым его призовые за сезон составили 7,4 млн долларов. Он обошел Рафаэля Надаля и стал лидером сезона среди мужчин.

Карлос, который по итогам US Open 2022 стал самым молодым первым номером мирового рейтинга, также является единоличным лидером сезона по: выигранным матчам – 51, победам над Топ-10 – девять, титулам – пять, финалам – семь, очкам – 6460.

Я старался этого достичь. Мы с командой и семьей много работали. И мне всего 19, так что все сложные решения принимают родители и команда. Это особенный момент. После финала я думал о маме. Она не приехала. И о дедушке. Я думал о них. Многие родственники приехали, но многие не смогли. И я думал обо всех них.Карлос Алькарас

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