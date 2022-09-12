Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого клипа в мире"
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Совсем недавно заслуженный деятель Казахстана, популярный певец и композитор Димаш Кудайберген заявил, что снял "самый дорогой клип в мире" – к новой композиции "История одного неба". 11 сентября появился тизер того самого клипа, сообщает Zakon.kz.
Тизер Димаш опубликовал на YouTube-канале.
Премьера клипа "История одного неба" состоится 24 сентября на фан-встрече в Алматы.
12-минутная работа Димаша Кудайбергена посвящена единству людей на нашей планете, – говорится в описании тизера.
"Самый дорогой клип в мире" на композицию "История одного неба" Димаш Кудайберген анонсировал 8 сентября. Работу над этим проектом певец начал самостоятельно три года назад.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ