Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого клипа в мире"

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Совсем недавно заслуженный деятель Казахстана, популярный певец и композитор Димаш Кудайберген заявил, что снял "самый дорогой клип в мире" – к новой композиции "История одного неба". 11 сентября появился тизер того самого клипа, сообщает Zakon.kz.

Тизер Димаш опубликовал на YouTube-канале. Премьера клипа "История одного неба" состоится 24 сентября на фан-встрече в Алматы. 12-минутная работа Димаша Кудайбергена посвящена единству людей на нашей планете, – говорится в описании тизера. "Самый дорогой клип в мире" на композицию "История одного неба" Димаш Кудайберген анонсировал 8 сентября. Работу над этим проектом певец начал самостоятельно три года назад. Читайте также Open air в поддержку реформ президента в столице собрал 25 тысяч человек Умер автор героев мультфильмов "Незнайка на Луне" и "Простоквашино"

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