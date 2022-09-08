Димаш Кудайберген анонсировал "самый дорогой клип в мире"

Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген подготовил для поклонников сюрприз и на странице в Instagram заявил, что снял "самый дорогой клип в мире", сообщает Zakon.kz.

Артист уточнил, что одной из его новых композиций является "История одного неба". По его словам, именно для нее он "снял самый дорогой в мире клип".

Кроме того, композитор рассказал, что начал работу над этим проектом самостоятельно еще три года назад.

Продолжительность композиции – около 12 минут. Это видео можно назвать коротким клипом. Совсем скоро состоится премьера… Димаш Кудайберген

Комментаторы с восторгом восприняли это известие: Спасибо за такие супер новости.

Это действительно одна из долгожданных твоих работ.

Каждая новая работа от тебя наполняет нас радостью.

Ты не перестаешь удивлять! Буду ждать премьеру.

Ранее Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах. Кроме того, певец представил новый клип на песню Zhalyn.