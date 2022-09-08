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Димаш Кудайберген анонсировал "самый дорогой клип в мире"

клип премьера артист Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген подготовил для поклонников сюрприз и на странице в Instagram заявил, что снял "самый дорогой клип в мире", сообщает Zakon.kz.

Артист уточнил, что одной из его новых композиций является "История одного неба". По его словам, именно для нее он "снял самый дорогой в мире клип".

Кроме того, композитор рассказал, что начал работу над этим проектом самостоятельно еще три года назад.

Продолжительность композиции – около 12 минут. Это видео можно назвать коротким клипом. Совсем скоро состоится премьера…Димаш Кудайберген

Комментаторы с восторгом восприняли это известие:

  • Спасибо за такие супер новости.

  • Это действительно одна из долгожданных твоих работ.

  • Каждая новая работа от тебя наполняет нас радостью.

  • Ты не перестаешь удивлять! Буду ждать премьеру. 

Ранее Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах. Кроме того, певец представил новый клип на песню Zhalyn.

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