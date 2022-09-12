В Костанайской области украли 96 млн тенге сельхозсубсидий

В департаменте Агентства по финансовому мониторингу в Костанайской области рассказали о хищении 96 млн тенге бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, житель Костанайской области обманывал и злоупотреблял доверием субъектов аграрного сектора.

Он совершил неоднократное хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, в т.ч. на приобретение семян картофеля. Пресс-служба АФМ РК

Также в сообщении сказано, что в результате его преступных действий общий ущерб государству составил порядка 96 млн тенге.

Иная информация, как уточнили в пресс-службе, в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.