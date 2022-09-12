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В Нур-Султане более 3 тыс. человек примут участие в мессе Папы Римского

визит, Нур-Султан Фото: pixabay
В мессе с участием Папы Римского Франциска будет принимать участие более 3 тыс. человек. Об этом на брифинге в ведомстве заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что паломники приедут в Казахстан для участия в мессе с участием Папы Римского.

На мессу предусмотрено 3 тыс. мест, большая их часть как раз паломники из региона Центральной Азии и близлежащих других стран. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

2 августа стало известно, что Папа Римский Франциск 14 сентября проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.

В заключительный день визита он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также принятии итоговой декларации.

Месса Папы Римского Франциска будет бесплатной для всех желающих. Ее проведут на территории международного выставочного центра EXPO.

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