Спортплощадки построили при школе в селе Акмолинской области

В ходе капитального ремонта школы в селе Запорожье Акмолинской области, проведенного в рамках программы "Ауыл - ел бесігі" были проведены работы по демонтажу всей территории, а также полностью монтажные работы.

В каждом кабинете были заменены полы, окна, двери, полностью проведен монтаж электропроводки, все кабинеты отремонтированы по стандарту. Подвальные помещение были приведены в порядок.

Уборные помещения, канализация, а также водопровод были полностью обновлены. На территории учебного заведения был выложен асфальт, полностью заменено ограждение, стены школы обшиты фасадом.

Ранее школа была отремонтирована частично, а именно, проведены работы по замене системы отопления, что дало положительный результат. В настоящий момент школа окончательно приобрела современный вид. В кабинетах тепло, светло, уютно. Школа соответствует всем стандартам системы образования. Пришкольная территория полностью огорожена, аккуратные тропинки, дорожки выложены брусчаткой. Директор школы Ерлан Байдусенов

Фото: из архива школы

Кроме капитально ремонта, на территории школы были построены площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, а также мини-футбольное поле; тропинки выложены брусчаткой и асфальтом; с нуля сделана парковка для автомобилей, внутри школы кабинет охраны, турникет при входе и школьный музей. Учащимся особенно полюбились учащимся новые площадки для игр.

По словам учеников и их родителей, школа стала намного просторнее и красивее. Детям комфортно учиться в кабинетах. Большинство учащихся любят теперь проводить время в школе, так как для их досуга в школе все есть.

Капремонт в школе прошел качественно, хорошо. Ведь школа в селе – это гораздо больше, чем просто учебное заведение. Это явление культурное, социальное и экономическое потому, что она во многом определяет жизнь села. Школа и социум на селе неразделимы. Являясь органической частью целого, сельская школа отражает все противоречия, проблемы, ценности, присущие сельскому жителю, помогает в преодолении социальных различий, сохранения принципа социального равенства сельского социума, - говорят педагоги, трудящиеся в школе.

Фото: из архива школы

Эффективным инструментом направленным на улучшение качества жизни на селе, модернизацию социальной среды сельских территорий и доведение их до региональных стандартов является программа "Ауыл – ел бесігі", в рамках которой в Жаксынском районе выделены средства на реализацию трех проектов по капитальному ремонту объектов образования.

Алма Байгужина