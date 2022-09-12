Тарифы на комуслуги в Алматы будут рассчитывать по-новому с 2023 года

До конца 2023 года в Алматы будет внедрена новая тарифная политика на услуги ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Будут разработаны тарифы по принципу "тарифы в обмен на инвестиции" с переходом к 2025 году к тарифной политике "большое потребление = дороже тариф".

Это позволит аккумулировать больше средств для обслуживания инженерных сетей и повысить качество оказываемых услуг, обеспечить окупаемость инвестиций и снизить убыточность коммунальных предприятий, – говорится в программе развития города Алматы.

Кроме того, новые тарифы будут направлены на формирование у населения культуры бережного потребления и энергосбережения.

Как отмечено в программе, при этом для социально уязвимых слоев населения будет предусмотрена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в рамках прямой адресной помощи.

В целях обеспечения прозрачности при начислении оплаты за оказанные услуги будет предусмотрена автоматизация системы учета, установка датчиков на все приборы учета основных коммунальных предприятий в рамках концепции "Алматы – Smart city", – говорится в программе развития города.

Также будет внедрена методология интернета вещей для предупредительных ремонтов, дистанционной диагностики и повышения энергоэффективности ЖКХ.