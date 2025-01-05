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Финансы

Инфляция 2024: как изменились тарифы на комуслуги в прошлом году

вода, ЖКХ, услуги, инфляция, цены, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 17:40 Фото: Freepik
Как изменились тарифы на услуги ЖКХ за минувший год, и с чем было связано удорожание на отдельные платные категории, в материале Zakon.kz.

По итогам 2024 года темпы удорожания платных услуг ускорились к предыдущему году на 0,9 процентных пункта (п.п.), достигнув 13,3%, согласно данным Первого Кредитного Бюро (ПКБ). 

"Текущее значение лишь немногим уступает экстремально высокому уровню 2022 года (14,1%), когда вследствие обострения геополитической обстановки цены на многие товары и услуги резко пошли вверх".ПКБ
индекс потребительских цен, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 17:40

Фото: DataHub

В Бюро напомнили, что в 2023 году, несмотря на ужесточение денежно–кредитной политики, темпы роста цен на платные услуги не удалось сильно затормозить.

"Основной причиной тому послужил перезапуск программы "Тариф в обмен на инвестиции", призванной решить проблему с высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры. В результате годовой рост тарифов на услуги ЖКХ достиг рекордных значений".ПКБ

Отмечается, что в прошлом году реализация программы продолжилась. По итогам 2024 года наибольший рост наблюдался в тарифах на холодную воду. Согласно данным Бюро, ее удорожание ускорилось сразу вдвое до 43,1% год к году.

На другие услуги темпы оказались сопоставимыми: водоотведение – 25,7% (–3,1 п.п.), центральное отопление – 22,3% (–3,8 п.п.), горячая вода – 19,2% (–4,2 п.п), электроэнергия – 18,4% (–1,5 п.п.). Подчеркивается, что единственной коммунальной услугой, на которую замедлился рост тарифов стал вывоз мусора – с 33,2% до 10,3%.

Таким образом, коммунальные услуги в прошлом году внесли ощутимый вклад в общую инфляцию — 0,95 п.п. из 8,6%. Годом ранее показатель составлял 1,07 п.п. из 9,8%. Следовательно, это помешало более заметному замедлению инфляции по итогам года, заключили в ПКБ.

Ранее, Zakon.kz рассказывал, какие товары и продукты наиболее значительно подорожали в прошлом году. 

Ольга Кудряшова
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