Более 1 млрд привлек фонд "Даму" для финансирования МСБ за 25 лет

В фонде "Даму" состоялся день открытых дверей. Мероприятие приурочено к 25-летию создания фонда. Заместитель председателя правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Фархат Сарсекеев поделился итогами деятельности фининститута и реализуемых мер господдержки предпринимателей.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", на протяжении всего периода деятельности поддерживает микро-, малое и среднее предпринимательство (МСБ).

С момента своего создания организация поддержала финансами более 168 тыс. проектов на сумму кредитов 9,8 трлн тенге, а также привлекла в Казахстан инвестиции на сумму 1 млрд долларов, которые были направлены на финансирование МСБ.

Подобные мероприятия проводятся регулярно. Это позволяет общественности ознакомиться с деятельностью фонда, а большему количеству предпринимателей – узнать о мерах государственной политики, направленных на поддержку и развитие бизнеса в стране. Перерыв в мероприятиях был только во время пандемии из-за введения ограничительных карантинных мер. В этот раз день открытых дверей прошел во всех 17 филиалах "Даму".

Основная миссия, стратегия и цель нашей организации заключается в финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Деятельность фонда способствует развитию МСБ в стране, планомерно увеличивая его долю в ВВП. По официальным данным, с 2011 года валовая добавленная стоимость малого и среднего предпринимательства в ВВП увеличилась с 17,3% до 33,3%. Согласно новой Концепции развития МСП в РК до 2030 года, стратегической целью государства является увеличение его доли в ВВП до 40%. Заместитель председателя правления "Даму" Фархат Сарсекеев

Фото: Фонд "Даму"

По словам Фархата Сарсекеева, основными инструментами поддержки предпринимателей являются субсидирование ставки вознаграждения по займам, гарантирование кредитов, льготное кредитование через банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании, а также сопровождение клиентов.

Важнейшая задача – развитие микрокредитования. К слову, в Казахстане 1,5 млн действующих зарегистрированных предпринимателей, из них порядка 900 тыс. – микропредприниматели. Наша цель – финансово поддержать их и увеличить охват. Для сегмента микробизнеса есть программа, по которой предприниматели могут оформить заем до 20 млн тенге. Процентная ставка для конечного заемщика, благодаря субсидированию, составляет 6%. При нехватке залогового обеспечения фонд предоставляет гарантии до 85% от суммы. Заместитель председателя правления "Даму" Фархат Сарсекеев