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События

День открытых дверей в фонде "Даму": 165 предпринимателей получили консультацию в Алматы

&quot;Даму&quot;, совещание , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 18:30 Фото: пресс-служба фонда "Даму"
Фонд развития предпринимательства "Даму" провел День открытых дверей с участием председателя правления Фархата Сарсекеева.

В мероприятии приняли участие 165 предпринимателей из Алматы и Алматинской области. Мероприятие проходило в формате открытого диалога, включив в себя выступления топ-менеджмента Фонда, сессию вопросов и ответов, а также индивидуальные консультации.

Фото: пресс-служба фонда "Даму"

Открывая встречу, Фархат Сарсекеев подчеркнул значимость прямого общения с предпринимателями.

Фото: пресс-служба фонда "Даму"

"Для нас принципиально важен открытый и прозрачный диалог с бизнесом. Именно поэтому мы проводим День открытых дверей – чтобы вы могли узнать о наших новых инструментах поддержки от первых лиц, задать вопросы, получить профессиональные консультации и поделиться своими предложениями. Подобные встречи станут регулярными по всей стране. Ваша обратная связь помогает нам адаптировать меры поддержки под реальные потребности бизнеса, становиться лучше и эффективнее", – сказал глава фонда.

В ходе мероприятия заместители председателя правления Фонда рассказали, что с начала года механизмы поддержки бизнеса были пересмотрены – теперь они ориентированы преимущественно на стимулирование роста в реальном секторе экономики.

Среди ключевых инструментов:

  • безотзывные и безусловные гарантии по кредитам в случае нехватки залогового обеспечения;
  • льготное кредитование по программе "Өрлеу" со ставкой 12,6% годовых.

В формате открытого микрофона участники задали наиболее волнующие вопросы.

Фото: пресс-служба фонда "Даму"

Предприниматели также интересовались условиями рефинансирования действующих кредитных линий, требованиями к залоговому обеспечению и возможностью заменить его на гарантию – все вопросы получили развернутые ответы.

Фото: пресс-служба фонда "Даму"

Далее для удобства предпринимателей были организованы индивидуальные консультации с руководством Фонда по принципу "единого окна". Консультировали бизнесменов не только председатель и его заместители, но и профильные специалисты в сфере бухгалтерии, налогообложения и юриспруденции от приглашенных экспертов.

Анонсы следующих встреч будут опубликованы на официальных страницах Фонда в социальных сетях. Подробную информацию о действующих программах можно узнать на сайте www.damu.kz.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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