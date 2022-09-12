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В Алматинской области грузовой поезд задавил 120 овец

В Алматинской области грузовой поезд задавил 120 овец Фото: pxhere
В Алматинской области грузовой поезд сбил 123 овцы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции на транспорте, 12 сентября в 01:24 на перегоне Жетыген – Курозек машинист грузового поезда, заметив переходящее через железную дорогу стадо овец, применил экстренное торможение.

Наезд предотвратить не удалось, погибло 123 головы из 530 овец. Стоянка поезда составила 13 минут. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев

По его словам, хозяина животных установили. Мужчину привлекли к административной ответственности.

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Анастасия Стативкина
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