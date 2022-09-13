Где за один час взять 60 млн тенге, не теряя возможность ездить на своем авто

Сегодня в Казахстане немало компаний предлагают взять микрокредиты. Если речь идет о большой сумме, то нужен залог, который нужно оставить кредитору. Zakon.kz узнал, где в Казахстане можно взять микрокредит до 60 млн тенге под залог автомобиля, продолжая передвигаться на нем.

По статистике, кредиты на большие суммы казахстанцы берут чаще всего для открытия или расширения своего бизнеса. Но как начать или масштабировать свое дело, если при получении кредита у вас забирают личное или коммерческое авто. Либо просят в залог недвижимость (как многие МФО или банки), которую не каждый готов заложить?

Весьма сложно успеть сделать все по бизнесу, думая о том, где жить, на чем ездить и так далее, приходится нести дополнительные расходы на такси, заказ грузовиков и так далее.

Есть вариант – взять займ без залога авто, но в этом случае, сумма может быть недостаточной для решения амбициозных задач по развитию своего дела. Шансов, что вам дадут больше 1 млн тенге казахстанские банки, не самые высокие – финансовые институты активно проверяют вашу кредитную историю и пенсионные отчисления, и по своим алгоритмам принимают решение, готовы ли Вам выдать кредит на немалую сумму.

Небольшие беззалоговые кредиты, суммой до 200 тыс. тенге, банки чаще всего облагают довольно высокими в нынешних реалиях ставками вознаграждения.

Кроме того, взяв такой беззалоговый кредит, придется переплачивать не только за транспортные расходы, но и за пользование самими деньгами. Даже те микрофинансовые организации, которые готовы выдать микрокредиты до 20 млн тенге, могут "попросить" у заемщика слишком большую комиссию.

Также, скорость принятия решений у большинства финансовых и микрофинансовых организаций весьма низкая. Но есть среди них одна компания, которая решила эту проблему – и большую сумму денег выдает под залог автомобиля, и право пользоваться этим авто сохраняет за тем, кто взял кредит.

Речь идет об R-Finance, которая всегда готова оказывать казахстанцам финансовую поддержку в любой ситуации. Предприниматели, уже воспользовавшиеся предложением компании, неоднократно расширяли свой бизнес. И сегодня они могут с уверенностью говорить о том, что крепко стоят на ногах и обладают финансовой подушкой безопасности.

Недавно мы обратились в R-Finance, и мне понравилось, что менеджеры моментально начали заниматься нашим делом, потратили час времени, чтобы все одобрить, и получили деньги. Деньги мне нужны были для развития ресторана в Актау, и мы сейчас процветаем. Проценты низкие, сервис на высшем уровне, – рассказывает клиент из Актау Баходир Шахимарданов.

Клиенты отмечают, что займы в R-Finance очень удобны, так как максимальная сумма, в которую будет оценен автомобиль, зависит от его рыночной стоимости. Ставка за пользование деньгами составляет 3,75%, погасить микрокредит можно досрочно без штрафа. Кроме того, клиентам нравится, что процентная ставка по залоговому кредиту ниже, чем по беззалоговому. Но одно из главных преимуществ – после оформления договора и получения денег заемщик может продолжать пользоваться своим автомобилем.

При поддержке R-Finance Канатбек смог продвинуть свой ресторанный бизнес. Начал проводить различные мероприятия, а недавно открыл второе заведение.

Я постоянный клиент компании R-Finance. Благодаря микрокредиту R-Finance в моем бизнесе есть продвижение, вот у меня второй бизнес, открыл свой ресторан. Провожу праздники и мероприятия в своем ресторане. Многим я смог предоставить рабочие места и постоянный заработок. Огромная благодарность за поддержку моего бизнеса. R-Finance всегда выручит, когда есть необходимость в финансах, – рассказал предприниматель Канатбек.

Предложение R-Finance оказалось очень привлекательным для владельца компании из Костаная, которая занимается ремонтом, производством и реставрацией сельскохозяйственной техники, а также тракторов для землеройных, транспортных и других работ.

Благодаря поддержке R-Finance сегодня у компании – большой цех по ремонту, собственный склад запчастей и своя производственная база, и во время пользования займом компания могла также свободно использовать свою технику для нужд бизнеса.

Алматинец Рысбек владеет туристической компанией. Когда для развития бизнеса ему срочно понадобились деньги, он обратился за помощью в R-Finance и за 10-15 мин ему оформили займ и выдали нужную сумму.

Наш постоянный клиент компании R-Finance Комаревцев Павел занимается строительно-монтажными работами в Таразе.

Я клиент таразского филиала R-Finance. В производстве часто происходят ситуации, когда необходима финансовая поддержка для завершения определенного этапа строительства и сдачи проекта по соответствующим нормам. В такое время всегда оказывает эту поддержку наш партнер R-Finance, который всегда быстро и оперативно отрабатывает условия договоров и оказывают эту поддержку для дальнейшего развития нашего бизнеса, – рассказал предприниматель.

Динара Валиева является клиентом R-Finance уже 3 года. Ее кондитерская работает на рынке более 6 лет. Доставка тортов и пирожных осуществляется в различные регионы и города.

Про компанию R-Financeмы услышали от наших друзей, что очень хорошая компания. При финансовой поддержке R-Finance я расширила свой бизнес, увеличили продуктовую линейку. Теперь мы готовим разные торты, можем принимать заказы на любые торжества. Динара Валиева

Микрокредит в R-Finance возможно оформить под автомобили, как для личного, так и для коммерческого использования.

Для оформления залогового билета потребуется минимальный пакет документов:

удостоверение личности;

техпаспорт на авто или спецтехнику;

для лиц, состоящих в браке – нотариально заверенное согласие супруга.

Других документов (справка с места работы, декларация о доходах и так далее) не потребуется.

Чтобы оставить заявку на микрокредит, достаточно заполнить онлайн-форму, рассмотрение заявки с учетом оценки автозалога занимает не больше часа. Оценку транспортного средства проводят бесплатно во всех филиалах. В ходе проверки определяется марка и комплектация машины, проводится оценка технического состояния, а также выявление повреждений и оценка дефектов. По итогам осмотра определяется рыночная стоимость.

В случае положительного решения деньги поступят наличными, на карту или банковский счет. По сравнению с предложениями других МФО и банков, при оформлении и получении займа в R-Finance не нужно переплачивать за страховку автомобиля и жизни. Также у R-Finance отсутствуют комиссии за предоставление денег, что делает это предложение наиболее привлекательным для тех, кто не боится развивать собственное дело.

Компания R-Finance имеет лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков № 01.21.0020.М от 26.03.2021 г.

R-Finance - это микрофинансовая организация, которая с 2015 года успешно занимается бизнесом по предоставлению микрокредитов под залог автомобилей, спецтранспорта и коммерческих авто. Более подробную информацию можно получить на сайте компании: r-finance.kz.