Крупный пожар в двух лесничествах локализовали в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Огонь охватил кустарники и траву в районе Алтай на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и "Быковское лесничество", сообщает Zakon.kz.

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