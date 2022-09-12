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Крупный пожар в двух лесничествах локализовали в ВКО

горная местность Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Огонь охватил кустарники и траву в районе Алтай на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и "Быковское лесничество", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, в 18:00 пожар удалось локализовать на предварительной площади 3800 га.

С пожаром боролись огнеборцы ДЧС ВКО, местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана". Сложность в борьбе с огнем представляла труднодоступная горная местность. Пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что дополнительно были задействованы два вертолета.

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