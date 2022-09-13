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Девушка погибла в ДТП на Кульджинском тракте в Алматинской области

ДТП в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В Алматинской области на выезде из поселка Ават произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы происшествия, причиной аварии стало неудачное маневрирование одного из участников ДТП.

Со слов свидетелей, автомобили Nissan Almera и Toyota Camry двигались в попутном направлении по Кульджинскому тракту. Водитель Nissan ехал по правому крайнему ряду, водитель Toyota – по левому.

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

Третий неустановленный автомобиль стал разворачиваться в левом ряду перед Toyota Camry. Водитель Toyota начал резко перестраиваться, однако не рассчитал маневр и врезался в Nissan.

водитель Nissan не справился с управлением

Фото: Zakon.kz

После удара оба водителя потеряли управление, автомобили понесло на обочину в припаркованный КАМАЗ с прицепом. Nissan врезался в заднюю ось прицепа, а Toyota – в переднюю. Затем оба авто отбросило обратно на проезжую часть.

Оба автомобиля врезались в прицеп КамАЗа

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП медики госпитализировали водителя Nissan. Его пассажирка – жена – скончалась на месте.

В ДТП в Алматинской области скончалась женщина

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota серьезных травм не получил, его осмотрели на месте.

Обстоятельства ДТП выясняют дознаватели Алматинской области.

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