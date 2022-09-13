Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы задержали торговцев младенцами

В Алматы торговали младенцами Фото: pixabay
Подозреваемых в торговле новорожденными задержали. За торговлю несовершеннолетними им грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Торговлю новорожденными наладили в Алматы. Как рассказали на телеканале "Астана", шокирующие факты выявили полицейские.

По данным полиции, группа лиц занималась незаконными усыновлением. Они находили беременных женщин, желавших отказаться от будущего малыша, и сводили их с бездетными парами. Торговцы даже изготавливали поддельные свидетельства о рождении.

По данным МВД, только за сентябрь выявлено более двадцати преступлений, касающихся "живого товара".

Ранее полицейские провели спецоперацию и задержали 11 человек, продававших девушек в сексуальное рабство в Шымкенте, Таразе и Туркестане. Они вербовали жертв, в том числе несовершеннолетних, в соцсетях и через знакомых.

По данному факту проводится досудебное расследование за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговлю людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество и распространение наркотиков.Старший оперуполномоченный по особо важным делам ДБОП МВД РК Данияр Алимуханбет

Задержанных при спецоперации поместили под стражу. Всю прибыль деятельности предполагаемые преступники оставляли себе.

Если жертвы сопротивлялись или отказывались, их избивали, насиловали или сажали на наркотики.

Читайте также

Просили кушать и спали в лесу: в Уральске нашли пропавших воспитанников детдома

В Алматы полицейские нашли потерявшегося мальчика с особенностями развития

В Туркестане 8-летний мальчик проткнул ногу штырем от забора

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Алтын-Орда трансформация Алматы рынок
Крупнейший рынок "Алтын Орда" в Алматы трансформируют
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления