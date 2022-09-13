В Алматы задержали торговцев младенцами

Подозреваемых в торговле новорожденными задержали. За торговлю несовершеннолетними им грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Торговлю новорожденными наладили в Алматы. Как рассказали на телеканале "Астана", шокирующие факты выявили полицейские.

По данным полиции, группа лиц занималась незаконными усыновлением. Они находили беременных женщин, желавших отказаться от будущего малыша, и сводили их с бездетными парами. Торговцы даже изготавливали поддельные свидетельства о рождении.

По данным МВД, только за сентябрь выявлено более двадцати преступлений, касающихся "живого товара".

Ранее полицейские провели спецоперацию и задержали 11 человек, продававших девушек в сексуальное рабство в Шымкенте, Таразе и Туркестане. Они вербовали жертв, в том числе несовершеннолетних, в соцсетях и через знакомых.

По данному факту проводится досудебное расследование за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговлю людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество и распространение наркотиков. Старший оперуполномоченный по особо важным делам ДБОП МВД РК Данияр Алимуханбет

Задержанных при спецоперации поместили под стражу. Всю прибыль деятельности предполагаемые преступники оставляли себе.

Если жертвы сопротивлялись или отказывались, их избивали, насиловали или сажали на наркотики.