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Торговца людьми из Узбекистана задержали в Астане

Торговца людьми из Узбекистана, которого искали 10 лет, задержали в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 21:40 Фото: Zakon.kz
Находившегося более 10 лет в международном розыске гражданина Узбекистана задержали полицейские в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 17 апреля столичный Департамент полиции, он был задержан в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет".

"42-летний гражданин Республики Узбекистан 10 лет находился в розыске за торговлю людьми. Инициатор розыска – УВД Ташкентской области. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом задержании. 11 апреля 2024 года в Международном аэропорту Алматы задержали 32-летнего гражданина России, который находился в межгосударственном розыске.

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