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90 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 12 сентября Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 сентября рассказали в МВК. Ни одного случая заражения не выявили в Шымкенте и Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 93 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 10;

  • в Алматы – 17;

  • в Акмолинской области – 3;

  • в Актюбинской области – 5;

  • в Алматинской области – 2;

  • в Жетысуской области – 2;

  • в Атырауской области – 5;

  • в ВКО – 2;

  • в Абайской области – 3;

  • в Жамбылской области – 1;

  • в ЗКО – 2;

  • в Карагандинской области – 14;

  • в Улытауской области – 6;

  • в Костанайской области – 4;

  • в Мангистауской области – 5;

  • в Павлодарской области – 5;

  • в СКО – 3;

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 391 735 случаев.

599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 56;

  • в Алматы – 21;

  • в Алматинской области – 9;

  • в Жетысуской области – 12;

  • в Атырауской области – 7;

  • в ВКО – 16;

  • в Абайской области – 1;

  • в Жамбылской области – 112;

  • в ЗКО – 41;

  • в Карагандинской области – 31;

  • в Улытауской области – 5;

  • в Костанайской области – 76;

  • в Кызылординской области – 2;

  • в Мангистауской области – 38;

  • в Павлодарской области – 53;

  • в СКО – 111;

  • в Туркестанской области – 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 958 человек.

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