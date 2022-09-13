90 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 93 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 10;
в Алматы – 17;
в Акмолинской области – 3;
в Актюбинской области – 5;
в Алматинской области – 2;
в Жетысуской области – 2;
в Атырауской области – 5;
в ВКО – 2;
в Абайской области – 3;
в Жамбылской области – 1;
в ЗКО – 2;
в Карагандинской области – 14;
в Улытауской области – 6;
в Костанайской области – 4;
в Мангистауской области – 5;
в Павлодарской области – 5;
в СКО – 3;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 391 735 случаев.
599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 56;
в Алматы – 21;
в Алматинской области – 9;
в Жетысуской области – 12;
в Атырауской области – 7;
в ВКО – 16;
в Абайской области – 1;
в Жамбылской области – 112;
в ЗКО – 41;
в Карагандинской области – 31;
в Улытауской области – 5;
в Костанайской области – 76;
в Кызылординской области – 2;
в Мангистауской области – 38;
в Павлодарской области – 53;
в СКО – 111;
в Туркестанской области – 8.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 958 человек.