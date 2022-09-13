90 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 сентября рассказали в МВК. Ни одного случая заражения не выявили в Шымкенте и Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 93 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 10;

в Алматы – 17;

в Акмолинской области – 3;

в Актюбинской области – 5;

в Алматинской области – 2;

в Жетысуской области – 2;

в Атырауской области – 5;

в ВКО – 2;

в Абайской области – 3;

в Жамбылской области – 1;

в ЗКО – 2;

в Карагандинской области – 14;

в Улытауской области – 6;

в Костанайской области – 4;

в Мангистауской области – 5;

в Павлодарской области – 5;

в СКО – 3;

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 391 735 случаев. 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 56;

в Алматы – 21;

в Алматинской области – 9;

в Жетысуской области – 12;

в Атырауской области – 7;

в ВКО – 16;

в Абайской области – 1;

в Жамбылской области – 112;

в ЗКО – 41;

в Карагандинской области – 31;

в Улытауской области – 5;

в Костанайской области – 76;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 38;

в Павлодарской области – 53;

в СКО – 111;

в Туркестанской области – 8. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 958 человек. Читайте также Где за один час взять 60 млн тенге, не теряя возможность ездить на своем авто Карагандинцы выступили против строительства медицинской клиники Армения обратится к России и ОДКБ за помощью

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