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Актер из сериала "Игра в кальмара" завоевал награду "Эмми"

сериал, роль Фото: Instagram/from_jjlee
Актер сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ получил награду киноакадемии США в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале", сообщает Zakon.kz.

Игра в кальмара

Фото: Instagram/from_jjlee

Также за награду боролись актеры Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").

Игра в кальмара

Фото: Instagram/from_jjlee

Награду в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" получил Джейсон Судейкис за "Тед Лассо". "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале" ранее был удостоен Майк Уайт за "​​Белый лотос". Также ему вручили награду за сценарий к этому сериалу, говорится на официальном сайте киноакадемии США.

Церемония вручения проходит в 74-й раз.

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