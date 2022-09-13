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В Минфине рассказали, какие министерства не освоили бюджет

Экономика, бюджет, Казахстан Фото: pexels
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства озвучил министерства и акиматы регионов, которые не освоили выделенные бюджетные средства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, расходы государственного бюджета исполнены на 98,4%, республиканского – на 99,5%, местных бюджетов – на 97,6%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11,7 трлн тенге. Неисполнение составило 60 млрд тенге, из них 11 млрд тенге – экономия. Не освоено – 49 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и просвещения.Министр финансов Ерулан Жамаубаев

По его словам, основные причины неосвоения – длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, оплата за фактически оказанный объем услуг, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

Министр добавил, что расходы местных бюджетов составили 6,3 трлн тенге, не исполнено – 155 млрд тенге.

Также он уточнил, что в этом году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге.

На 1 сентября им выделено 1,9 трлн тенге. Из них освоено – 95,6%. Не исполнено – 85 млрд тенге, в том числе экономия – 7 млрд тенге, не освоено – 78 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Алматинской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областях.Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев

Среди основных причин глава ведомства назвал корректировку проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

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