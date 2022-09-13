Стало известно расписание недели боя Головкин – Канело
Если казахстанский боксер прилетел в Лас-Вегас 12 сентября, то его мексиканский соперник не заставил себя долго ждать и прибыл спустя сутки. За несколько дней до боя GGG и Сanelo в Лас-Вегасе пройдет традиционная пресс-конференция, процедура взвешивания и дуэль взглядов.
А по датам самого поединка и других мероприятий расписание выглядит так:
15 сентября: пресс-конференция (01:00 по времени Нур-Султана, 16 сентября);
16 сентября: взвешивание и дуэль взглядов (01:30, 17 сентября);
17 сентября: андеркард вечера бокса Головкин – Канело (02:45, 18 сентября).
Основной кард (06:00, 18 сентября).
Сам же бой между Головкиным и Альваресом планируется на 08:00 утра, а, возможно, и чуть позже.
В отличие от первого и второго поединка, которые завершились вничью и победой Альвареса по очкам, на этот раз боксеры встретятся в рамках дивизиона до 76,2 кг.
— Brandon (@brandonvi11a) September 13, 2022
It’s Monday and the fight week is here🔥 let’s go ! @Canelo @GGGBoxing @MatchroomBoxing #boxing #boxeo #CaneloGGG3 #canelo #ggg pic.twitter.com/uVSgLajY02
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