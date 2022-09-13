Стало известно расписание недели боя Головкин – Канело

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоится вечер бокса, в главном бою которого встретятся абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Канело Альварес (57-2-2, 39 КО) и Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО), которому принадлежат титулы WBA и IBF в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

Если казахстанский боксер прилетел в Лас-Вегас 12 сентября, то его мексиканский соперник не заставил себя долго ждать и прибыл спустя сутки. За несколько дней до боя GGG и Сanelo в Лас-Вегасе пройдет традиционная пресс-конференция, процедура взвешивания и дуэль взглядов.

А по датам самого поединка и других мероприятий расписание выглядит так:

15 сентября: пресс-конференция (01:00 по времени Нур-Султана, 16 сентября);

16 сентября: взвешивание и дуэль взглядов (01:30, 17 сентября);

17 сентября: андеркард вечера бокса Головкин – Канело (02:45, 18 сентября).

Основной кард (06:00, 18 сентября).

Сам же бой между Головкиным и Альваресом планируется на 08:00 утра, а, возможно, и чуть позже.

В отличие от первого и второго поединка, которые завершились вничью и победой Альвареса по очкам, на этот раз боксеры встретятся в рамках дивизиона до 76,2 кг.

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