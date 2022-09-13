Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно расписание недели боя Головкин – Канело

Бокс Бой 17 сентября Фото: Instagram/daznboxing
В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоится вечер бокса, в главном бою которого встретятся абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Канело Альварес (57-2-2, 39 КО) и Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО), которому принадлежат титулы WBA и IBF в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

Если казахстанский боксер прилетел в Лас-Вегас 12 сентября, то его мексиканский соперник не заставил себя долго ждать и прибыл спустя сутки. За несколько дней до боя GGG и Сanelo в Лас-Вегасе пройдет традиционная пресс-конференция, процедура взвешивания и дуэль взглядов.

А по датам самого поединка и других мероприятий расписание выглядит так:

  • 15 сентября: пресс-конференция (01:00 по времени Нур-Султана, 16 сентября);

  • 16 сентября: взвешивание и дуэль взглядов (01:30, 17 сентября);

  • 17 сентября: андеркард вечера бокса Головкин – Канело (02:45, 18 сентября).

Основной кард (06:00, 18 сентября).

Сам же бой между Головкиным и Альваресом планируется на 08:00 утра, а, возможно, и чуть позже.

В отличие от первого и второго поединка, которые завершились вничью и победой Альвареса по очкам, на этот раз боксеры встретятся в рамках дивизиона до 76,2 кг. 

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Озвучены изменения в клубных турнирах Европы в связи со смертью Елизаветы II

Казахстанский борец вышел в полуфинал ЧМ в Сербии

Хоккеист умер на льду во время матча в России

Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления