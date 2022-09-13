Уволен главный тренер ФК "Астана"
Никаких поводов для увольнения сербского наставника не было, так как "Астана" к данному часу хорошо идет по турнирной таблице первенства КПЛ, занимая второе место после "Актобе". Если не считать неудовлетворительное выступление в еврокубках, столичные футболисты прошли в полуфинал Кубка Казахстана и борются за "золото" чемпионата КПЛ.
Как передает пресс-служба ФК "Астана", Срджан Благоевич покидает пост главного тренера по обоюдному соглашению сторон.
Болельщикам пришелся по душе тот футбол, который демонстрировала команда при главном тренере. Коллеги и друзья Срджана знают его как большого профессионала и человека с открытой душой. Коллектив столичного клуба благодарит Срджана за большой вклад в успехи команды и желает дальнейших успехов в тренерской карьере.Пресс-служба ФК "Астана"
Серб тренировал "Астану" с ноября 2021 года, прошел всю предсезонную подготовку и большую часть чемпионата.
Благодарен за время, проведенное в "Астане". Это был большой и бесценный опыт, который помог мне развиваться во всех смыслах – как человеку и как тренеру. Горжусь тем, что мы сделали вместе в одном совместном и нелегком периоде для "Астаны". На данный момент клуб и команда прогрессировала, что казалось довольно далеким в начале нашей совместной работы. Не сомневаюсь, что в будущем клубу будет легче, и доволен, если вместе со своим тренерским штабом способствовал закладыванию основ для новых успехов. Спасибо всем за сотрудничество, понимание и усилия. Срджан Благоевич
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.