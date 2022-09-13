Уволен главный тренер ФК "Астана"

За шесть туров до окончания казахстанского чемпионата по футболу среди команд КПЛ без наставника осталась столичная "Астана". Сербский специалист Срджан Благоевич больше не тренирует серебряных призеров прошлого сезона, сообщает Zakon.kz.

Никаких поводов для увольнения сербского наставника не было, так как "Астана" к данному часу хорошо идет по турнирной таблице первенства КПЛ, занимая второе место после "Актобе". Если не считать неудовлетворительное выступление в еврокубках, столичные футболисты прошли в полуфинал Кубка Казахстана и борются за "золото" чемпионата КПЛ.

Как передает пресс-служба ФК "Астана", Срджан Благоевич покидает пост главного тренера по обоюдному соглашению сторон.

Болельщикам пришелся по душе тот футбол, который демонстрировала команда при главном тренере. Коллеги и друзья Срджана знают его как большого профессионала и человека с открытой душой. Коллектив столичного клуба благодарит Срджана за большой вклад в успехи команды и желает дальнейших успехов в тренерской карьере. Пресс-служба ФК "Астана"

Серб тренировал "Астану" с ноября 2021 года, прошел всю предсезонную подготовку и большую часть чемпионата.

Благодарен за время, проведенное в "Астане". Это был большой и бесценный опыт, который помог мне развиваться во всех смыслах – как человеку и как тренеру. Горжусь тем, что мы сделали вместе в одном совместном и нелегком периоде для "Астаны". На данный момент клуб и команда прогрессировала, что казалось довольно далеким в начале нашей совместной работы. Не сомневаюсь, что в будущем клубу будет легче, и доволен, если вместе со своим тренерским штабом способствовал закладыванию основ для новых успехов. Спасибо всем за сотрудничество, понимание и усилия. Срджан Благоевич

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