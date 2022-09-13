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Токаев поблагодарил Высокого представителя Генсекретаря ООН

Мигель Анхель Моратинос, Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на официальном сайте президента, собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и дальнейшим развитием сотрудничества между Казахстаном и Альянсом цивилизаций ООН.

Кроме того, глава государства поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за приезд в Казахстан и последовательную поддержку в проведении форума.

Он также высоко оценил усилия Альянса по продвижению культуры мира, терпимости и усилий по объединению людей.

В свою очередь Высокий представитель Генерального секретаря ООН отметил высокий уровень организации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду, что его итоги будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога, – говорится в сообщении.

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