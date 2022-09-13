Токаев поблагодарил Высокого представителя Генсекретаря ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на официальном сайте президента, собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и дальнейшим развитием сотрудничества между Казахстаном и Альянсом цивилизаций ООН.

Кроме того, глава государства поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за приезд в Казахстан и последовательную поддержку в проведении форума.

Он также высоко оценил усилия Альянса по продвижению культуры мира, терпимости и усилий по объединению людей.

В свою очередь Высокий представитель Генерального секретаря ООН отметил высокий уровень организации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду, что его итоги будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога, – говорится в сообщении.