ООН презентовала в Астане план по защите религиозных объектов

16 сентября в Астане заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос и спикер Сената Маулен Ашимбаев открыли Специальную сессию по защите религиозных объектов, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло на полях Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Приветствуя участников специальной сессии, cпикер Сената Парламента РК, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев подчеркнул важную миссию Альянса в налаживании диалога между народами, культурами и религиями во имя всего человечества. Было отмечено, что на протяжении 20 лет организация вносит значительный вклад в профилактику экстремизма, борьбу с религиозной дискриминацией и формирование культуры мира. Он также подчеркнул, что Специальная сессия по защите религиозных объектов является логическим продолжением 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, который состоялся в Португалии в ноябре прошлого года и охватывал актуальные проблемы человечества и подходы в их преодолении.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда подчеркивает, что "народ Казахстана впитал в себя традиции различных цивилизаций и религий, а также дух толерантности и открытости. Поэтому принцип "единство в многообразии" является для нас основополагающим". На протяжении всей нашей истории храмы и духовные объекты различных религий мирно сосуществовали и остаются неотъемлемой частью культурного наследия. Расположенный на стыке Запада и Востока, Казахстан издревле играет роль географического и цивилизационного моста, соединяющего народы, культуры и религии. Все эти священные места являются частью истории нашего народа и представляют собой бесценное духовное и культурное наследие. Мы придаем большое значение их сохранению и защите", – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Как отметил спикер Сената, Казахстан поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 2023 года о межконфессиональном диалоге и противодействии языку вражды, а также План действий ООН по защите религиозных объектов.

В рамках открытого диалога религиозные лидеры и государственные деятели также обменялись мнениями о необходимости формирования согласованных подходов к обеспечению безопасности культовых сооружений и мест поклонения. Участниками сессии была озвучена глубокая обеспокоенность растущими угрозами в отношении мест поклонения, святынь и культовых сооружений во многих регионах мира. Было отмечено увеличение числа актов вандализма, осквернения священных объектов и насилия, спровоцированных религиозной нетерпимостью, что требует незамедлительного и скоординированного ответа международного сообщества. В этой связи прозвучал единый призыв к укреплению глобального партнерства между религиозными организациями, государствами и международными структурами, а также к разработке устойчивых правовых и институциональных механизмов защиты святынь.

Участники сессии отметили, что защита святынь является общей ответственностью всего мирового сообщества, а Съезд служит уникальной платформой, где духовные и политические лидеры могут объединить усилия для продвижения идей толерантности и взаимоуважения.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос высоко оценил шаги, предпринимаемые Казахстаном по обеспечению мира и стабильности на глобальном уровне. Он также выразил готовность к содействию в реализации совместных инициатив в этом направлении.

Также в рамках Специальной сессии был презентован План действий ООН по защите религиозных объектов, разработанного под руководством Мигеля Анхеля Моратиноса. Документ включает конкретные меры по обеспечению безопасности мест поклонения, защите верующих, укреплению правовых механизмов и продвижению глобальных ценностей взаимного уважения и солидарности.

В этот же день состоялась двусторонняя встреча руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева с заместителем генерального секретаря ООН, верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом. Стороны обсудили перспективы взаимодействия по ключевым направлениям, в частности, в контексте координации усилий по укреплению межрелигиозного согласия и глобального диалога цивилизаций. Речь шла и о совместных усилиях по преодолению проблем, касающихся сфер образования, развития молодежи, миграции и роли женщин, СМИ.