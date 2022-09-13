В Казахстане создадут экспертную группу для рассмотрения заявлений по кибербуллингу в отношении детей

Приказом МИОР РК от 6 сентября 2022 года утверждены правила создания экспертной группы, а также рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

Экспертная группа создается при МИОР РК (уполномоченном органе) для рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении ребенка на интернет-ресурсах.

Кибербуллингом ребенка являются систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование или запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций.

Председатель, заместитель председателя и члены экспертной группы определяются приказом министерства из числа его представителей, а также уполномоченного органа в области защиты прав ребенка, общественных организаций.

Основными задачами экспертной группы являются:

рассмотрение заявлений о кибербуллинге в отношении ребенка и осуществление оценки фактов кибербуллинга, указанных в заявлениях;

вынесение решения о наличии либо об отсутствии фактов кибербуллинга.

При выявлении фактов кибербуллинга в отношении ребенка родитель либо законный представитель ребенка в письменной форме или в форме электронного документа обращаются в уполномоченный орган с заявлением о фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования интернет-ресурса, на котором присутствуют факты кибербуллинга.

Заявление по фактам кибербуллинга в отношении ребенка рассматривается экспертной группой в течение трех рабочих дней со дня его поступления. По подтвержденным фактам кибербуллинга в отношении ребенка уполномоченный орган на основании решения экспертной группы незамедлительно направляет предписание собственнику или законному представителю интернет-ресурса.

В свою очередь собственник или законный представитель интернет-ресурса должен в течение 24 часов после получения предписания удалить информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребенка.

По итогам рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка не позднее трех рабочих дней со дня его поступления заявителю представляется ответ на казахском языке или языке обращения.

При этом предусматривается, что срок рассмотрения заявления может однократно продлеваться, но не более чем на 15 календарных дней.

В рассмотрении заявления отказывается, если в содержании заявления не указан интернет-ресурс, на котором совершаются или выявляются факты кибербуллинга в отношении ребенка.

Как отмечается, при своей деятельности экспертная группа взаимодействует с государственными органами и организациями.

Заседания экспертной группы проводятся в очной форме или онлайн-режиме.

Решение экспертной группы оформляется протоколом и подписывается присутствующими членами экспертной группы.

Организацию проведения заседаний экспертной группы, оформление решений заседаний экспертной группы в форме протокола, а также хранение материалов экспертной группы осуществляет секретарь экспертной группы.

Кроме того, секретарь не реже одного раза в квартал готовит отчет о рассмотренных фактах кибербуллинга и размещает его на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

При этом секретарь не является членом экспертной группы и не имеет право голоса при принятии решений экспертной группой.

Приказ вводится в действие с 23 сентября 2022 года.