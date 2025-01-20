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Право

Утверждены правила рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка

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Приказом министра культуры и информации РК утверждены Правила создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, сообщает Zakon.kz.

Экспертная группа создается при министре культуры и информации РК для рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, совершенным с использованием масс-медиа и онлайн-платформ.

Председатель, заместитель председателя и члены экспертной группы определяются приказом уполномоченного органа из числа представителей уполномоченного органа, уполномоченного органа в области защиты прав ребенка, общественных организаций.

Во время своей работы экспертная группа взаимодействует с государственными органами и организациями по вопросам деятельности экспертной группы, рассматривающим заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка.

Основанием для рассмотрения обращения о факте кибербуллинга в отношении ребенка является заявление гражданина либо законного представителя ребенка, предоставленного в адрес уполномоченного органа в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.

Заявление по фактам кибербуллинга в отношении ребенка рассматривается экспертной группой в течение трех рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган.

Указывается, что срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением председателя экспертной группы или его заместителем, но не более чем до пятнадцати календарных дней, ввиду истребования необходимой информации, имеющей значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается заявитель или его представитель в течение двух рабочих дней со дня продления срока рассмотрения.

При подтверждении факта кибербуллинга в отношении ребенка уполномоченный орган на основании решения экспертной группы направляет предписание собственнику или законному представителю масс-медиа и онлайн-платформы по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Собственнику или законному представителю онлайн-платформы и масс-медиа нужно будет принять меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Приказ вводится в действие с 28 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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