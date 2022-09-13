В Алматы временно перекроют улицу Саина

Частично перекроют дорогу по улице Саина по восточной стороне в северном направлении от проспекта Абая до улицы Шаляпина с 21:00 13 сентября до 06:00 14 сентября. Будут проводиться дорожные работы, пояснили в Управлении городской мобильности Алматы, сообщает Zakon.kz.

Также частично перекроют движение по ул. Саина по восточной стороне в северном направлении от пр. Абая до ул. Улугбека с 21:00 13 сентября до 06:00 14 сентября и с 21:00 14 сентября до 06:00 15 сентября.

Кроме того, по ул. Саина по восточной стороне в северном направлении от ул. Торайгырова до ул. Жандосова с 21:00 14 сентября до 06:00 15 сентября.

Эти работы запланированы в рамках среднего ремонта дорог, добавили в Управлении городской мобильности Алматы.