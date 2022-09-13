Казахстанцев стало больше на 141 тысячу человек

По данным Бюро национальной статистики, численность населения страны на 1 августа 2022 года составила 19 млн 644 тыс. 100 человек, в том числе городского – 12 млн 111 тыс. 100 человек (61,7%), сельского – 7 млн 533 тыс. (38,3%) человек, сообщает Zakon.kz.

С начала этого года численность населения увеличилась на 140,9 тыс. человек, или 0,7%.

При этом количество мужчин составляет 9 млн 585 тыс. 200 человек (48,8%), женщин – 10 млн 58 тыс. 900 человек (51,2%).

Естественный прирост населения за семь месяцев снизился на 9% и составил 148,1 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1 тыс. населения – 12,99 человек.

По данным органов РАГС, за январь – июль в Казахстане родилось 227,9 тыс. детей, что на 11% меньше, чем за соответствующий период 2021 года. (256 тыс.). Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек составил 19,99 родившихся.

При этом умерло 79,8 тыс. человек, что на 14,5% меньше, чем в январе – июле прошлого года (93,3 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил семь умерших на 1 тыс. человек.

В то же время зарегистрирована смерть 1914 младенцев в возрасте до одного года. Младенческая смертность по сравнению с соответствующим периодом 2021 года уменьшилась на 4,6%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,40 случаев на 1 тыс. родившихся.