В 8 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

14 сентября в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Ночью на юго-западе области – заморозки -3°C.

На юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске днем возможна гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки -3°C. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Караганде ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -3°C.

Днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C. На востоке, юге области – высокая пожарная опасность.

В Жезказгане ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

В центре Кызылординской области пыльная буря. Ветер восточный ночью в центре области, 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, в центре области порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер восточный днем, 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области, 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Актюбинской области ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

На западе, севере, юге Атырауской области – гроза. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау днем – гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.