Почему 14 сентября считают счастливым днем по народным приметам
14 сентября православные вспоминают преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу. На Руси прозвали этот день Семен Летопроводец.
Семенов день считается днем обновления и чего-то нового. Поэтому в народе говорили, что этот день идеально подходит для новоселья: "Семин день – счастливое новоселье".
В Семенов день, как его еще называли наши предки, было принято провожать лето и встречать осень. Это пора перемен и чего-то нового, такое начало периода обновления.
Молодежь устраивала гулянья, хороводы у костра, пели народные песни.
С этого дня до конца ноября начиналась свадебная пора. Устраивался смотр невест. Обычно к Семенову дню уже заканчивалась уборка урожая яровой пшеницы и начинался посев ржи. После урожая злаковых культур купцы накрывали столы и приглашали простых крестьян отпраздновать окончание жатвы. По традиции после 14 сентября сеять было уже нельзя. После жатвы крестьяне приступали к сушке льна.
Что нельзя делать 14 сентября
Нежелательно уезжать в долгосрочное путешествие, поездка может принести проблемы с деньгами.
14 сентября в доме нельзя подметать и пылесосить пол, потому что считается, что так можно вымести радость и благополучие.
В этот день не рекомендуется злословить, конфликтовать, ссориться, не стоит заводить серьезных разговоров.
Погодные приметы на 14 сентября
Если в этот день ясная и теплая погода, то до первого снега будет сухо. Если в воздухе летают паутинки, зима будет поздняя, а осень – теплой и солнечной.
Люди говорили: суровой зимы не будет, если на Семенов день стоит теплая и ясная погода, а если в этот день ветер дует с юга, жди мягкую и сырую зиму.