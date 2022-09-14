Почему 14 сентября считают счастливым днем по народным приметам

В народе 14 сентября считается счастливым днем, потому что, если в этот день отмечали новоселье, оно обещало быть благоприятным и счастливым. Также этот день называют Семенов день. В какие приметы 14 сентября верили наши предки, расскажет Zakon.kz.

14 сентября православные вспоминают преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу. На Руси прозвали этот день Семен Летопроводец.

Семенов день считается днем обновления и чего-то нового. Поэтому в народе говорили, что этот день идеально подходит для новоселья: "Семин день – счастливое новоселье".

В Семенов день, как его еще называли наши предки, было принято провожать лето и встречать осень. Это пора перемен и чего-то нового, такое начало периода обновления.

Молодежь устраивала гулянья, хороводы у костра, пели народные песни.

С этого дня до конца ноября начиналась свадебная пора. Устраивался смотр невест. Обычно к Семенову дню уже заканчивалась уборка урожая яровой пшеницы и начинался посев ржи. После урожая злаковых культур купцы накрывали столы и приглашали простых крестьян отпраздновать окончание жатвы. По традиции после 14 сентября сеять было уже нельзя. После жатвы крестьяне приступали к сушке льна.

Что нельзя делать 14 сентября

Нежелательно уезжать в долгосрочное путешествие, поездка может принести проблемы с деньгами.

14 сентября в доме нельзя подметать и пылесосить пол, потому что считается, что так можно вымести радость и благополучие.

В этот день не рекомендуется злословить, конфликтовать, ссориться, не стоит заводить серьезных разговоров.

Погодные приметы на 14 сентября

Если в этот день ясная и теплая погода, то до первого снега будет сухо. Если в воздухе летают паутинки, зима будет поздняя, а осень – теплой и солнечной.

Люди говорили: суровой зимы не будет, если на Семенов день стоит теплая и ясная погода, а если в этот день ветер дует с юга, жди мягкую и сырую зиму.